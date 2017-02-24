焦点：日本政府与民间企业各显创意 合力对抗超时工作陋习

路透东京2月24日 - 从播放电影洛基主题曲、发放现金奖励、到“超值星期五”的提早下班，在日本这个工作狂的国度，一小部分企业正在发挥创意，让员工早点下班离开公司，而这类公司也愈来愈多了。

日本政府推广“超值星期五”运动，鼓励企业在每个月最后一个周五让员工提早几个小时下班，好让员工能够消费享乐，协助振兴经济。

这个构想也是安倍政府为了减少超时工作的努力之一。日本广告业巨擘电通(4324.T)一名员工自杀事件，日前被判定为过劳死，凸显出日本企业界根深蒂固的过度加班问题。

“工作时数超长已经成为一大问题，”公关公司SunnySide Up(2180.T)社长次原悦子指出。

“当政府提出超值星期五的时候，我们正在设想一些方法来改善公司自己的工作环境，我们认为那是个好构想。”

作为一项额外的激励，她说Sunny Side Up将给下午3点左右下班的员工一次性3,200日圆(28美元)现金，而公司则从生产率方面受益。

“在我们这样的创意产业，只靠在办公室里呆很长时间不会产生灵感。而休假、呼吸新鲜空气和见识新事物却能产生想法，周一上班时会有焕然一新的感觉。”

除了减轻工人的劳动强度之外，政府也考虑到经济问题。

随着劳动力随人口萎缩而减少，政府希望公司减少工时，鼓励更多妇女工作，让爸爸们提高养育孩子的参与度。休闲时间增加，也有利于夫妻滚床单从而提高生育率。

**放音乐提醒员工下班**

一些雇主已经响应这个号召。

Mitsui Home Co(1868.T)总部的员工每天下午6点会听到办公室的扬声器传出电影《洛奇》的主题曲《现在要去飞》，以提醒他们可以离开公司。

为护理行业开发IT系统的Saint-Works Corporation公司每个月都有一天不加班日。违反者要穿上一件有金色星星的紫色“耻辱斗篷”。

还有，像东京都厅，直接就在晚上8点前后熄灯轰人。日本欧力士(Orix Corp.) (8591.T)计划给连续使用至少五个休假日的员工奖励至多5万日圆。

然而在日本这样靠所投入“露面时间”多少判断员工绩效、员工不敢比老板早走的文化中，这些例子都只是例外而已。

SMBC日兴证券预估，最多只有6.5%的日本员工将参与到“超值星期五”活动中。

日本政府去年10月公布的一份白皮书显示，将近四分之一的企业每月让员工加班时间超过80个小时，达到所规定的“过劳死”风险上限。

为堵上劳动法的漏洞，政府上周向一个工作改革委员会呈送提案，提议将每年加班时长限制在720个小时以内，或平均每月60个小时。

日本一桥大学退休教授及工作改革专家Yoko Ishikura称，要真正改变日本的加班情况，还“需要相当大幅的改革”。(完)