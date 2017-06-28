焦点：日本谋划推迟实现预算平衡的时间 慎防激起市场和G20反冲

路透东京6月28日 - 据日本政府消息人士称，首相安倍晋三希望悄悄放弃一项到2020财年实现预算平衡的承诺，从而有利于放宽债务与国内生产总值(GDP)比率目标。此举将令安倍可以放手再度推迟不受欢迎的消费税上调。

任何导致财政滑坡的举措都将意味着日本将把印钞举措维持更长时间，并可能会违背该国对20国集团(G20)做出的承诺。

如果美国和其他G20国家认为日本此举是试图进一步抑制日圆汇率，他们可能会对日本提出新的汇率操纵指控。

安倍也需要警惕可能的市场反应。降低对削减公共债务的承诺可能会打击投资者对日本的信心。日本的公共债务是该国GDP的两倍，在主要经济体中是最高的。

政府消息人士说，虽然安倍不太可能已就是否推进在2019年提高消费税的计划做出决定，但存在充足的理由推迟增税。

日本政府2014年上调消费税至8%，致使经济走向衰退边缘，此后安倍两度推迟上调税率至10%的计划。安倍的助手表示，首相将不会再冒让经济降温的风险。

“我认为，首相明白推迟上调消费税对财政整固是最有利的，”安倍的特别顾问Satoshi Fujii表示。

**IMF敦促维持经济增长**

鉴于一系列丑闻导致支持率下滑，安倍必须在明年中期之前决定是否推进上调消费税。他可能在明年中期前后举行大选，因大选必须在2018年底之前进行。

但是，国际货币基金组织(IMF)上周表示，维持经济增长应暂时优先于整顿财政。

“最为重要的是维持经济的增长动能，以便让经济持续增长，”IMF第一副总裁利普顿上周一表示。

日本经济已经连续五个季度增长，创10年来最佳，但表现并不十分突出。

今年第一季经济增长环比年率仅为1.0%，并且经济面临众多的结构性挑战，特别是过度依赖出口、薪资增长缓慢不利于内需、以及人口老龄化等问题。

**转移目标**

消息人士称，为了不引发市场强烈反应，日本政府在今年的财政指导方针中仍然提到了预算平衡目标，即便是政府内部几乎一致认同这一目标是达不成的。

目前最明显显示安倍晋三不再坚持预算目标的迹象是，在6月9日公布的指导方针中，还包括同时降低债务与GDP比率的承诺，这或许有助于在财政改革方面有任何拖延时，挽回一些颜面。

今年的指导方针并未提及上调消费税的必要性，和往年有所不同，以往政府通常会将上调消费税称作是恢复财政健康的关键所在。

“在政府小组会议上甚至都没有讨论过增税问题，”一位消息人士透露。另一位消息人士称，未提及消费税，可能是为了给安倍晋三延迟增税腾出空间。

Fujii称，指导方针的调整意味着，政府不再致力于预算均衡目标，而是将重点转为降低债务与GDP比率上。

然而冲淡财政目标并非没有风险。

消息人士称，日本央行有可能被迫延迟退出大规模刺激计划。这反过来可能激发美国总统特朗普以及20国集团(G20)其他国家领导对日圆汇率操纵的新指控。

“这将招致G20其他国家的批评，因为在经济影响方面无异于资助政府开支及影响汇率，”瑞穗总研资深经济学家Akihiko Noda称，“日本不应看轻G20的反应。”

图表：2007年以来主要央行资产负债表 tmsnrt.rs/2sksc2S (完)