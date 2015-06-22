日本财政政策规划草案或建议采取灵活方式限制年度政府支出

路透东京6月22日 - 日本政府周一将公布财政政策规划草案，将建议以灵活的方式来限制政府支出，而不是为年度政府支出增幅设定固定上限，来削减政府庞大的债务。

根据路透周一看到的最终草案复印件，草案提议到2019年3月为止的三年总账户支出仍为增加1.6万亿日圆(130亿美元)，但不再对年度支出设限。

如果不对支出设定强制性限制，可能会引发对经济增长乏力时，政府或许会轻易增支的部分担忧，而这将增加日本已经很沉重的公共债务负担。

根据草案，政府还已为国内生产总值(GDP)实际和名义增长率分别定下高于2%和3%的目标。

决策者目前在仰赖经济加快增长以增加收入，与实施更严格的财政纪律来减轻债务压力之间难以抉择。

日本的债务-GDP比率在所有主要经济体中居首，债务总量是5万亿(兆)美元经济规模的两倍还多。

该草案将在周一稍晚提交给安倍的最高经济顾问小组--日本经济财政谘问会议。

新的指导原则重申了到2020财年恢复基本预算盈余的政府目标。制定下一财年的预算时会遵照这些原则。

草案设定了到2018财年的预算中间期目标，将不包括偿债成本和新债销售收入的基本预算赤字削减至GDP的1%。

草案还要求未来三年将福利和医疗保健开支增幅限制在1.5万亿日圆以内。

但是，一些经济学家认为，有鉴于日本社会快速老龄化，因此需要的是削减福利开支，而非单只是减缓其年增幅。(完)

(编译 许娜/刘秀红；审校 王丽鑫/张若琪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。