日本经验显示以财政扩张促增长的做法存在风险--惠誉

《信报》：交戏过后要交数 重燃通胀看欧日
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
路透伦敦9月13日 - 惠誉全球主权评级主管麦克名(James McCormack)周二表示，如果依照日本的经验判断，发达经济体政府大手笔支出不太可能持续刺激经济增长，很可能只是让政府背上更沉重的债务。
目前呼吁各国政府从紧缩政策转向再度支出的声浪逐渐升高，因为人们担心，全球一些主要央行实施的负利率和印钞政策的利好影响正在消失。
这些人的观点是，政府应该趁借贷成本处于记录低位的机会，投资基础设施造福未来，但麦克名称，这么做也有可能徒劳无功。
“政府支出是国内生产总值(GDP)的一个组成部分，所以当政府通过增加支出来放宽财政政策，无疑会推动经济增长，”他在惠誉主权评级会议上称。
“但如果以负债情况衡量，我认为要看政府的政策在刺激(较长期)增长方面实际效果如何。”他还补充称，“毫无疑问，如果从这个(负债)角度看，财务状况将会恶化。”
他表示，日本就是个很好的例子。该国几十年来一直在努力激活经济并击退通缩。
“没有理由认为财政刺激带来的乘数效应没用，但如果回顾一下日本在这些年的经历，就会发现它并未真的起效。最终不过是多年的大举财政扩张导致的更多债务。”
麦克名指出，发达和新兴经济体的平均主权评级目前处于记录低位。(完)
(编译 徐文焰；审校 杜明霞)
政客竞选时首重「交戏」，登上权力宝座就要「交数」。随着奥巴马以情真意切的临别演说为八年任期画上句号，美国政坛揭开了改朝换代的序幕，本月二十日正式入主白宫的特朗普，于香港时间周四凌晨在纽约举行当选后首场记者会。
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