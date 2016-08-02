日本安倍内阁批准1,300亿美元的财政措施 以重振经济

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京8月2日 - 日本首相安倍晋三内阁周二批准了规模13.5万亿日圆(1,320亿美元)的财政措施，该刺激方案旨在重振疲弱的经济。
这项财政计划预计包含7.5万亿日圆全国和地方政府的支出，来自财政投融资计划(FILP)的6万亿日圆专款，这部分不在政府的总体预算之内。
刺激计划总规模为28.1万亿(兆)日圆，其中包括公私合作模式支出及其它非直接政府支出在内。
政府称，预计该项刺激会在近期内将实际国内生产总值(GDP)提升1.3%左右。(完)
(编译 于春红/刘秀红；审校 艾茂林/王洋)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。