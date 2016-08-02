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国际财经 | 2016年 8月 2日 星期二 15:46 BJT

日本安倍内阁批准1,300亿美元的财政措施 以重振经济

路透东京8月2日 - 日本首相安倍晋三内阁周二批准了规模13.5万亿日圆(1,320亿美元)的财政措施，该刺激方案旨在重振疲弱的经济。

这项财政计划预计包含7.5万亿日圆全国和地方政府的支出，来自财政投融资计划(FILP)的6万亿日圆专款，这部分不在政府的总体预算之内。

刺激计划总规模为28.1万亿(兆)日圆，其中包括公私合作模式支出及其它非直接政府支出在内。

政府称，预计该项刺激会在近期内将实际国内生产总值(GDP)提升1.3%左右。(完)

(编译 于春红/刘秀红；审校 艾茂林/王洋)

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