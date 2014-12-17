美国航空一客机遭遇暴风雪 紧急迫降东京

路透东京12月17日 - 周三，美国航空一架飞往美国的客机因遭遇暴风雪天气导致的强烈气流，被迫在东京紧急降落，有数名乘客受了轻伤，被送往医院。

这架从韩国仁川飞往美国达拉斯沃思堡机场的美国航空280航班是波音777-200飞机。乘客称，飞机飞经日本时突然下降，晃动了30-40秒。

美国航空声明称，4名乘客及1名机组人员被送往医院观察及治疗，伤者均无生命危险。日本NHK称有1人骨折。

该航班上共有240名乘客及15名机组人员。航班周三晚些时候将继续飞往美国。

周三，日本北海道遭遇暴风雪天气，日本许多地区遭强风和大雪袭击，严重影响铁路运输，且有逾百航班取消。

强风掀起的海浪导致北海道部分地区被水淹，当局发布疏散通告。（完）

编译：王琛 发稿：朱淑珍

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