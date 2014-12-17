美国航空一客机遭遇暴风雪 紧急迫降东京

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透东京12月17日 - 周三，美国航空一架飞往美国的客机因遭遇暴风雪天气导致的强烈气流，被迫在东京紧急降落，有数名乘客受了轻伤，被送往医院。
这架从韩国仁川飞往美国达拉斯沃思堡机场的美国航空280航班是波音777-200飞机。乘客称，飞机飞经日本时突然下降，晃动了30-40秒。
美国航空声明称，4名乘客及1名机组人员被送往医院观察及治疗，伤者均无生命危险。日本NHK称有1人骨折。
该航班上共有240名乘客及15名机组人员。航班周三晚些时候将继续飞往美国。
周三，日本北海道遭遇暴风雪天气，日本许多地区遭强风和大雪袭击，严重影响铁路运输，且有逾百航班取消。
强风掀起的海浪导致北海道部分地区被水淹，当局发布疏散通告。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
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