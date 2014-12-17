美国航空一客机遭遇暴风雪，紧急迫降东京

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月17日 - 周三，美国航空一架飞往美国的客机因遭遇暴风雪天气导致的强烈气流，被迫在东京紧急降落，有数名乘客受了轻伤，被送往医院。
这架从韩国仁川飞往美国达拉斯沃思堡机场的美国航空280航班是波音777-200飞机。乘客称，飞机飞经日本时突然下降，晃动了30-40秒。
美国航空声明称，4名乘客及1名机组人员被送往医院观察及治疗，伤者均无生命危险。日本NHK称有1人骨折。
该航班上共有240名乘客及15名机组人员。航班周三晚些时候将继续飞往美国。
周三，日本北海道遭遇暴风雪天气，日本许多地区遭强风和大雪袭击，严重影响铁路运输，且有逾百航班取消。
强风掀起的海浪导致北海道部分地区被水淹，当局发布疏散通告。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12