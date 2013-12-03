特写：“日本制造”不再值得信赖？

路透东京/新加坡12月3日（记者 James Topham/Naveen Thukral） -以前在世界各地，消费者只要在超市看到“日本制造”的标签，就会觉得放心。

但近期曝出的食品虚假标签等问题以及核污染疑虑，使得日本食品安全的名声受损。

越来越多的食品丑闻可能阻碍日本首相安倍晋三推动该国高端食品出口的努力，这些食品包括神户牛肉、清酒以及方形西瓜等。日本的目标是到2020年，实现农林产品和海产品等出口倍增，以带动经济摆脱停滞局面。

日本消费者联盟官员YasuakiYamaura称：“政府的重点是推广相关产业、推动贸易并改善经济。他们基本不关注如何确保食品安全以及如何满足消费者的需求。”

2011年福岛核灾后被污染的牛肉进入供应链，以及在开发对肉类进口的饲料添加剂检测方面动作迟缓，这些均令人越来越质疑日本对国内消费以及出口食品安全的态度。

今年秋季，日本有几家大酒店和百货商场餐厅承认有食材标签作假。譬如用便宜的白脚虾冒充上等对虾，以进口牛肉冒充昂贵的和牛，用包装橙汁冒充鲜榨橙汁等。

日本内阁官房长官菅义伟称：“这些事层出不穷，而标签不恰当的做法导致了消费者信心丧失。”

消费者团体和专家将问题归咎于资金不足以及监管不力。

Yamaura说：“食品安全委员会和消费者厅的预算和人员都非常少。”

他指出：“这些机构的人员来自农林水产省和厚生劳动省，他们来任职两年又回到原来的部门，所以往往不会严厉批评所属部门。”

日本正努力争取其传统食物列入联合国教科文组织“非物质文化遗产”，批评人士称其在试图转移外界对其食品丑闻的注意力。

但这可能还不足以重振日本食品的声誉，在福岛核灾后已有多个国家减少进口日本食品。

现在日本已经不再在福岛核电站附近水域进行渔业捕捞，但受访的韩国人中有四分之三表示减少了海产品消费。

27岁的LeeJi-hwan对路透说：”我比以前更不愿意购买日本食品了。喝日本啤酒还是有点犹豫。除非有什么是我确实需要，或者没有其他替代选择，否则我不会买（日本食品）。”

据日本政府数据，日本2011年整体食品和农产品出口同比减少了13%，2012年较福岛核灾前水平减少了16%。虽然预计今年会有所回升，甚至可望逼近2010年水平，但距安倍的出口目标仍遥不可及。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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