日本净外部资产规模五年来首降 但仍保持最大债权国地位

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透东京5月24日 - 日本财务省公布，2015年底日本净外部资产规模五年来首次下降，至339.26万亿日圆(3.10万亿美元)，因日圆上涨侵蚀了海外所持资产的价值。
日本财务省周二公布，日本政府、企业和个人持有的外部资产净值低于2014年创纪录的366.86万亿日圆，但日本依然连续第25年稳坐世界最大债权国之位。
财务省公布，日本的净外部资产规模是德国的1.7倍。德国去年末持有195.24万亿日圆的净外部资产，取代中国成为全球第二大债权国。
财务省公布，日本的总外部资产规模仅增长0.7%至948.73万亿日圆，远低于上年18.5%的增速，日圆兑欧元上涨使得外部资产估值缩水17.4万亿日圆。
日本的海外债务增长5.3%至609.47万亿日圆，因外国投资者对日本股票等资产的购买增加。
财务省称，2015年底美元兑日圆基本持稳于120.42日圆，欧元兑日圆贬值约10%至131.14日圆。
日圆兑美元周二在110日圆附近，本月曾触及105日圆之上的18个月高点。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。