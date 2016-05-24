日本净外部资产规模五年来首降 但仍保持最大债权国地位

路透东京5月24日 - 日本财务省公布，2015年底日本净外部资产规模五年来首次下降，至339.26万亿日圆(3.10万亿美元)，因日圆上涨侵蚀了海外所持资产的价值。

日本财务省周二公布，日本政府、企业和个人持有的外部资产净值低于2014年创纪录的366.86万亿日圆，但日本依然连续第25年稳坐世界最大债权国之位。

财务省公布，日本的净外部资产规模是德国的1.7倍。德国去年末持有195.24万亿日圆的净外部资产，取代中国成为全球第二大债权国。

财务省公布，日本的总外部资产规模仅增长0.7%至948.73万亿日圆，远低于上年18.5%的增速，日圆兑欧元上涨使得外部资产估值缩水17.4万亿日圆。

日本的海外债务增长5.3%至609.47万亿日圆，因外国投资者对日本股票等资产的购买增加。

财务省称，2015年底美元兑日圆基本持稳于120.42日圆，欧元兑日圆贬值约10%至131.14日圆。

日圆兑美元周二在110日圆附近，本月曾触及105日圆之上的18个月高点。(完)