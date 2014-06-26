日本投资人追捧外国债券 因国内收益持续低迷

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透东京6月26日 - 日本财务省数据周四显示，最近几周日本投资人加速购买外国债券。国内收益持续低迷，促使他们转向海外追求较高收益。
日本投资人上周买进1.4865万亿日圆(146亿美元)外国债券，是8月第一周以来的最大买超规模。
日本投资人6月买进外国债券的速度加快，头三周均呈买超，累计规模达3.4542万亿日圆(339亿美元)，是2010年8月以后最大的三周累计买超金额。
投资人追捧海外债券，部分反映出他们越来越认为美欧货币政策将保持宽松。
这也显示，日本央行推出大规模宽松政策逾一年后，日本投资人的回应却是把资金搬往海外。
“日本国内收益偏低的影响很大，连以往从未买过外国债券的投资人，也从本财年开始买了，”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido说。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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