日本同意进一步向外籍劳工打开大门

路透东京1月20日 -日本政府周一同意将采取措施，让企业更容易雇聘外籍劳工，填补高技能职位和作为培训生，以抵消劳动力减少并促进经济增长。

一个高级顾问委员会周一称，日本政府还将采取措施增加管理职位中女性员工的数量，并加强托儿设施，以增加职业女性人数。

日本是全球老龄化最快的国家，四分之一的人口年龄已经超过65岁。日本劳动力也在减少，这可能严重拖累经济成长。

增加外籍劳工和女性员工人数的政策，是制止劳动力下滑、缓解劳工短缺、提高税收收入和提振潜在增长率的重要措施。

产业竞争力顾问委员会(Industrial Competitiveness Council)表示，政府将在年中公布具体政策。

建筑、育儿和护理等行业面临劳动力短缺问题，因此如果政策允许企业聘雇更多外籍劳工，这些产业将获得提振。

该顾问委员会表示，政府还将考虑降低企业所得税的实际税率，并扩大税基，以提高日本企业竞争力。

目前位于东京的大型企业所得税税率为38%，日本企业所得税率在全球最高之列，企业因此常常游说政府，设法降低税负。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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