日法签署军事设备及技术转让协议

路透东京3月13日 - 日本和法国周五签署了一项军事设备及技术转让协议，以此推动两国在防务设备方面的合作和共同发展。

日本在过去两年与英国及澳大利亚达成了类似协议，同时还解除了向海外派兵的禁令，并放松了武器出口限制。

根据日法新签署的协议，在原产国未同意的情况下，两国将不得向第三国提供已转让的技术和设备，以此来鼓励两国的防务合作。

“我认为，我们已努力让我们的双边安全与防务合作向前迈进了一步……我们已就合作的具体计划达成共识，这是一项重要成果，”日本外相岸田文雄称。

日法外长和防长此前在东京召开了联合会议。岸田文雄在会后的新闻发布会上发表了上述言论。

法国国防部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）称，两国可能进行的合作项目包括无人扫雷设备。

“法国和日本在这一领域都有高科技企业。如果我们进行合作，就能找到双赢的解决方案，”他说。

日本和法国还同意努力推动达成采购与交叉服务协议（ACSA），该协议为武装力量之间的后勤合作提供框架。日本已经同美国和澳大利亚签署了类似协议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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