福岛后遗症：谈辐射色变的孩子们

2014年2月27日，日本郡山一个市内游乐场，2岁的Sakuya Zui在玩耍。 REUTERS/Toru Hanai

路透日本郡山3月10日（记者 Toru Hanai/Elaine Lies） -郡山离福岛核电站约55公里，在这里一些小孩子几乎不知道在户外玩是什么感觉，因为担心辐射，他们出生后主要是待在室内。

虽然官方已取消相关对户外活动的限制，但家长的顾虑加上根深蒂固的习惯，很多孩子还是习惯待在家里。

据官员和教育人士称，其后果已开始显现，孩子们出现力量不够、缺乏协调的问题，有的孩子甚至自行车都不会骑，还有脾气急躁等情感问题。

郡山Emporium幼儿园负责人MitsuhiroHiraguri说：“有的孩子忧心忡忡。他们吃什么东西都会先问‘这个有辐射吗？’我们就得告诉他们，放心吃吧。”

“但有的孩子真的想去外头玩。他们说想要去沙箱里玩，想玩泥。但我们只能说‘不’。还是在室内的沙箱里玩吧。”

2011年发生强震和海啸后，福岛核电站发生25年来全世界最严重的核事故，辐射波及福岛大片地区，而该地区向来盛产稻米、牛肉和桃。

当时福岛核电站周边30公里被宣布为禁区，约16万人被迫离开家园。而其他较远的地区，也采取了应对措施，譬如替换公园和学校操场的土壤、对人行道等公共场所进行净化，并限制儿童在户外的活动时间。

郡山在福岛核灾发生后不久，建议不超过两岁的儿童每天在户外时间别超过15分钟，3-5岁儿童户外活动时间则建议不超过30分钟。

这些限制已在去年10月取消，但许多幼儿园和托儿所还是遵从父母的意愿，继续沿用这些限制。

在郡山一个室内游乐场，有个家长对孩子说：“尽量别接触外面的空气。”

就算是三岁大的孩子，都知道“辐射”这个词。

Hiraguri称，现在Emporium幼儿园周边的辐射水平已降到每小时0.12-0.14微西弗，当时在核灾刚发生后为3.1-3.7。

这样的辐射水平低于日本规定的每年1,000微西弗的安全上限，但辐射值变化区间很大，因此许多家长还是不放心孩子户外活动。

34岁的AyumiKaneta有三个儿子，她说：“我尽量避免出门、避免开窗。我买的食物都来自离福岛很远的地方。这就是我们现在的生活常态。”

但缺乏户外活动对郡山的孩子们产生了不利影响，这包括生理上和心理上的。

郡山市政府官员ToshiakiYabe说：“跟核灾前相比，你一定能发现力量和能力测试的成绩下降了，譬如抓握的力量、跑步和掷球。”

福岛县教育委员会年度调查发现，福岛的儿童几乎各年龄组的体重都超过全国平均水平。

Yabe表示，家长们对辐射风险的态度可能正缓慢发生变化。

他说：“这些日子，不再总听到家长抱怨担心辐射了，而是听到他们更担心孩子不在户外活动。”

Hiraguri则说：“我有时候有点困惑，让孩子留在福岛究竟对不对。但有的人确实无法离开，我想我必须竭尽全力去帮他们。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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