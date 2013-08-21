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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 16:23 BJT

中国称对福岛核电站仍在泄漏核污水感到“震惊”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月21日 - 中国外交部周三表示，中国对日本福岛核事故发生两年后仍出现核电站放射性地下水渗入太平洋的情况感到震惊。

外交部在传真给路透的声明中称，中国“希望日本方面采取切实有效措施，杜绝福岛核事故的后续负面影响”。(完)

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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