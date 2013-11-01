日议员“告御状” 破天皇不干政禁忌

路透东京10月31日 -一名日本议员周四向明仁天皇递交书信，表达了对福岛核灾影响公众健康的担心，这打破了日本天皇远离政治的禁忌。

强烈主张反核的议员山本太郎在游园活动中，向天皇递交了这封书信，这引发互联网上批评声如潮。

山本太郎告诉记者：“我想直接告诉天皇现在的情况。”他指的是福岛核危机。

“我希望他了解被辐射污染的孩子情况。如果这种局面持续下去，会对健康产生严重影响。”

天皇接过书信时低头致意，然后把书信交给了身边的侍从。山本太郎称天皇当时未作评论。

明仁天皇今年12月将年满80，如今天皇在日本纯粹是名义上的元首，远离政治纷争。

一些批评人士在网上呼吁山本太郎从议会辞职。一批评人士在网上论坛说：“这也太差劲了！”

日本内阁官房长官菅义伟也对山本太郎的做法表示不满，他在记者会上说：“在这类场合什么样的行为才恰当，是存在界线的。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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