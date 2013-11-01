日议员“告御状” 破天皇不干政禁忌

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月31日 - 一名日本议员周四向明仁天皇递交书信，表达了对福岛核灾影响公众健康的担心，这打破了日本天皇远离政治的禁忌。
强烈主张反核的议员山本太郎在游园活动中，向天皇递交了这封书信，这引发互联网上批评声如潮。
山本太郎告诉记者：“我想直接告诉天皇现在的情况。”他指的是福岛核危机。
“我希望他了解被辐射污染的孩子情况。如果这种局面持续下去，会对健康产生严重影响。”
天皇接过书信时低头致意，然后把书信交给了身边的侍从。山本太郎称天皇当时未作评论。
明仁天皇今年12月将年满80，如今天皇在日本纯粹是名义上的元首，远离政治纷争。
一些批评人士在网上呼吁山本太郎从议会辞职。一批评人士在网上论坛说：“这也太差劲了！”
日本内阁官房长官菅义伟也对山本太郎的做法表示不满，他在记者会上说：“在这类场合什么样的行为才恰当，是存在界线的。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)