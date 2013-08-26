焦点：福岛核污水残局将如何收场？

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月23日（记者 Mari Saito/Antoni Slodkowski） - 两年前福岛核灾发生后不久，东京电力向日本三大建筑公司求助，寻求迅速解决核污水存放问题的解决方案。

据知情人士透露，当时的结果是赶紧订购了Taisei 、Shimizu 和Hazama Ando 供应的钢制储水槽，这些储水槽成本相对较低，并且能迅速组装。

这些储水槽有三层楼高，当时分成各部分运输，而后再用螺丝安装在一起，用来临时存放每天用来冷却反应堆的水。

这些储水槽以树脂封闭，当时的设计是可以用到约2016年，这样就足以为东电争取时间，寻求更持久的解决方案。但到目前为止，至少有一个储水槽已经出问题，导致约300吨高放射性污水泄漏，这些污水可能渗入了排水沟，并流入太平洋。

这引起了日本政府的高度关注，外界眼下最关注的是福岛第一核电站的核污水残局要如何收场。

已经有约33万吨核污水被抽入该核电站的蓄水池和地上储水槽。

鉴于污水规模庞大，一些专家和官员警告称，为了重点控制住毒性最高的污水，可能不得不将毒性较低的污水排入大海。

日本原子能机构核安全研究中心副主任中山伸一（Shinichi Nakayama）说：“如果不排出污水，那就无处可以存放了。因此我们也认为，可能必须要将一些水排出去。”他是福岛核事故监管委员会成员。

官员指出，当务之急是要查明为何储水槽安装好不到两年就出问题，他们还在考虑调整未来储水槽的安装计划。

东电当初启用第一批螺栓固定的储水槽时，好处是承包商可以相对较快地完工。

东电发言人Mayumi Yoshida称，当时Taisei、Shimzu和Hazama Ando的一个合资企业赢得了首个福岛核电站储水槽合同。但她不愿透露开始漏水的那个储水槽是不是这些承包商修建的。

东电迄今未说明漏水的原因，并且一直不愿透露关于合同价值以及中标方的细节，称需要保护“公司机密”。清理福岛核电站的成本预计至少110亿美元，将耗时至少30年。

据不愿具名的三名消息人士透露，Taisei在福岛储水槽建设项目中是重要角色。

一名消息人士称，Shimizu则拥有修建螺栓固定储水槽所需的技术，提供了专家。

Taisei称无法就个别的客户项目置评。Shimizu和Hazama Ando则拒绝置评。