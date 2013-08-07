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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 11:40 BJT

日本政经：内阁官房长官称，政府必须支持东京电力处理福岛废水

路透东京8月7日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，政府必须支持东京电力对福岛核反应堆放射性废水的积水和漏水问题进行控制。

菅义伟称，首相安倍晋三准备稍晚命令政府加强对废水控制问题的应对措施，表明日本政府可能直接应对恶化的事态。

菅义伟在例行新闻发布会上称，“国家有必要站出来支持”东京电力 ，帮助其阻止受污染的地下废水流入海中。

菅义伟称，安倍晋三将在核事故政府工作组的会议上，指示日本经济产业大臣茂木敏充“立即采取措施”处理该问题。

他还称，经济产业省正考虑请求预算资金以解决废水问题。一位政府官员周三向路透表示，经济产业省已经请求拨款以便处理上述问题。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)

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