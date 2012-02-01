未发现福岛核事故造成严重健康影响--联合国官员

路透维也纳1月31日电---联合国原子辐射效应科学委员会主席韦斯(Wolfgang Weiss)周二表示，部分由於撤离迅速，去年日本福岛核电站核灾难造成的健康影响看似相对较小。

韦斯表示，一些泄漏的放射性物质因扩散在海洋上，而未进入人口稠密区，这一因素也限制了其影响。

“我们迄今在人类身上检查到的剂量……非常低，” 韦斯对路透表示，这部分是“由於撤离迅速，效果非常好。”

60名国际专家齐聚维也纳参加为期一周的会议，为联合国评估福岛核事故的辐射风险和健康影响。

韦斯称，出席该会议的日本专家对他表示，相比1986年的切尔诺贝利核事故，他们没有发现任何严重的健康影响。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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