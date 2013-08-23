日本福岛第一核电站发现新的高辐射点

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月22日 - 日本东京电力 周四称，在福岛第一核电站存放高放射性污水的蓄水池附近发现新的高辐射点，这引发对进一步核泄漏的担忧。

该公司本周稍早表示，有高放射性污水从该核电站蓄水池泄漏。

东电周四指出，此后检查发现，在该核电站另一地点的两个蓄水池底部检测出高度辐射，分别为每小时100毫西弗特和每小时70毫西弗特。

该公司发言人称，虽然没有在附近发现水坑，蓄水池水位也无明显变化，但不能排除池内污水已泄漏的可能性。

本周稍早证实该核电站污水泄漏后，日本核监管机构称担心核灾“在某些方面”已超出东电的应对能力。

国际原子能机构(IAEA)周三称，该机构严肃看待福岛核电站情况，作好了出手相助的准备。(完)