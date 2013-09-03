日本将动用470亿日圆应对福岛核污水问题

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透9月3日 - 日本内阁官房长官菅义伟周二称，该国将动用约470亿日圆来控制福岛核电站污水泄漏，其中的210亿日圆来自预算储备。
日本政府加大介入力度，应对福岛核污水泄漏危机。
“污水问题日益严重，政府觉得有必要最大程度地介入，”菅义伟在新闻发布会上说道。
他还称，这笔资金将被用来建设污水隔离墙并进行净化工作。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。