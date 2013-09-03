东京电力称福岛核电站发现新的高辐射区域

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Sumio Ito/Mari Saito

路透东京9月2日 - 日本东京电力 周一称，福岛核电站高辐射区域增多。目前日本政府正准备投入更多资金并加大监督力度，以努力控制核污水泄漏危机。

东电因对福岛核危机应对不力而饱受诟病，日本当局目前正在设法寻求解决之策。

“在福岛核电站问题上，东电一直在玩打地鼠游戏，”经济产业大臣茂木敏充在一次电视采访中说。

日本首先安倍晋三誓言要“推动并实施所有必要措施”，应对福岛核电站的污水问题。

日本官员称，政府最快将于周二向一个负责处理核污水的工作组宣布一揽子措施，其中包括动用现有预算资金来协助清理核污水。

东电周一称，巡逻工人在福岛核电站蓄水池附近发现了一个新的高辐射区域。

工人们尚未发现新的污水泄漏迹象。

但东电称，新发现区域附近的地面辐射值，在一小时内使工人遭受的辐射量就可达到日本设定的五年辐射安全限值。

由于员工所用仪器最大读值为100毫西弗，因此不知道辐射水平的具体值。东电称，辐射值超过100毫西弗。（完）