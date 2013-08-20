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时事要闻 | 2013年 8月 20日 星期二 11:57 BJT

东电称福岛核电站300吨核污水泄漏

路透东京8月20日 - 日本东京电力公司周二称，旗下福岛第一核电站有约300吨高浓度核污水从蓄水池流出。

东电一名发言人在电话中称，这些泄漏的核污水每升含8,000万贝克勒尔放射性物质。

日本政府近期宣布福岛第一核电站核污水漏入海洋，表示将加大力度介入核污水清理工作。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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