日本将动用470亿日圆应对福岛核污水问题（更新版）

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透9月3日 - 日本内阁官房长官菅义伟周二称，该国将动用约470亿日圆来控制福岛核电站污水泄漏，其中的210亿日圆来自预算储备。
日本政府加大介入力度，应对福岛核污水泄漏危机。
“污水问题日益严重，政府觉得有必要最大程度地介入，”菅义伟在新闻发布会上说道。
他还称，这笔资金将被用来建设污水隔离墙并进行净化工作。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报道时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。