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时事要闻 | 2013年 9月 3日 星期二 11:31 BJT

日本将动用470亿日圆应对福岛核污水问题（更新版）

路透9月3日 - 日本内阁官房长官菅义伟周二称，该国将动用约470亿日圆来控制福岛核电站污水泄漏，其中的210亿日圆来自预算储备。

日本政府加大介入力度，应对福岛核污水泄漏危机。

“污水问题日益严重，政府觉得有必要最大程度地介入，”菅义伟在新闻发布会上说道。

他还称，这笔资金将被用来建设污水隔离墙并进行净化工作。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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