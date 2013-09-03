日本政府拟斥资400亿日圆控制福岛核污水泄漏--报道

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透9月3日 - 《日本经济新闻》援引政府消息人士报道称，日本政府计划斥资至少400亿日圆(4.026亿美元)，来控制福岛第一核电站放射性污水泄漏。
日本政府预计在周二宣布处理该核电站危机的一揽子方案。
报道称，日本政府计划负担冻结反应堆周边土壤的所有成本，以防止反应堆内的污水混入地下水。
报道还称，这项工作将从本财年启动，一半左右的清理资金预计来自政府预算应急基金。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。