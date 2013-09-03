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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 09:43 BJT

日本政府拟斥资400亿日圆控制福岛核污水泄漏--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透9月3日 - 《日本经济新闻》援引政府消息人士报道称，日本政府计划斥资至少400亿日圆(4.026亿美元)，来控制福岛第一核电站放射性污水泄漏。

日本政府预计在周二宣布处理该核电站危机的一揽子方案。

报道称，日本政府计划负担冻结反应堆周边土壤的所有成本，以防止反应堆内的污水混入地下水。

报道还称，这项工作将从本财年启动，一半左右的清理资金预计来自政府预算应急基金。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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