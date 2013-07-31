日本福岛核电站清理工作漏洞百出

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京7月31日 - 切尔诺贝利事故之后最严重的核灾难--福岛核电站泄露事件已经过去两年半，福岛核电站运营商东京电力 仍面临一系列令人畏惧的未知事宜。
为什么核电站间歇地冒出蒸汽？地下水如何渗入核电站底部？冷却系统经修复后能否维持？附近的地下水如何被放射性物质污染？污染水如何进入海洋？如何控制水不会超过存储罐的储存能力？
批评人士称，东京电力显然对紧张的日本公众隐瞒了该公司知道的事情。
行业专家和分析师指出，东京电力无法控制局势，引发对该公司能否成功解除福岛第一核电站运作的质疑。
“他们报喜不报忧。这种隐瞒文化从灾难发生起就没有改变过，”日本原子能研究所前研究人员Atsushi Kasai表示。
东京电力清理福岛核电站的方式导致日本重启50个核电站的努力更为复杂，这些核电站在福岛核电站事故发生后几乎都处于闲置状态，因当地居民担忧安全。
这导致日本的所有能源几乎都依赖价格高昂的进口燃料。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。