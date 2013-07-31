日本福岛核电站清理工作漏洞百出

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京7月31日 - 切尔诺贝利事故之后最严重的核灾难--福岛核电站泄露事件已经过去两年半，福岛核电站运营商东京电力 仍面临一系列令人畏惧的未知事宜。

为什么核电站间歇地冒出蒸汽？地下水如何渗入核电站底部？冷却系统经修复后能否维持？附近的地下水如何被放射性物质污染？污染水如何进入海洋？如何控制水不会超过存储罐的储存能力？

批评人士称，东京电力显然对紧张的日本公众隐瞒了该公司知道的事情。

行业专家和分析师指出，东京电力无法控制局势，引发对该公司能否成功解除福岛第一核电站运作的质疑。

“他们报喜不报忧。这种隐瞒文化从灾难发生起就没有改变过，”日本原子能研究所前研究人员Atsushi Kasai表示。

东京电力清理福岛核电站的方式导致日本重启50个核电站的努力更为复杂，这些核电站在福岛核电站事故发生后几乎都处于闲置状态，因当地居民担忧安全。

这导致日本的所有能源几乎都依赖价格高昂的进口燃料。（完）