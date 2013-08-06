《独家新闻》日本官员称，福岛核电站高放射性污水渗入海洋

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Antoni Slodkowski/Mari Saito
路透东京8月5日 - 日本原子能管制委员会官员金城慎司(Shinji Kinjo)周一称，来自日本福岛核电站的高放射性污水正渗入海洋，情况“紧急”。福岛核电站运营商东京电力正努力控制事态。
这些被污染的地下水突破地下屏障，升向地表，且超过放射物质排放法定上限。
金城慎司称，东京电力 计划采取的对策只是权宜之计。
他说：“东电的危机感很差，因此要处理目前危机不能仅指望东电。”
“目前情况紧急。”
东电因未能有效防范2011年日本海啸和地震的冲击备受诟病，并因后来未恰当处理反应堆泄漏而饱受抨击。
这些被污染的地下水究竟会造成多大威胁，目前还不得而知。在2011年福岛核危机之初，作为应急措施，日本政府曾允许东电将大量被污染的水排入太平洋。
但东电排放受污染废水的做法遭到日本邻国和本国渔民的强烈抨击，后来东电承诺未经当地同意的情况下，不会再排放放射性污水。
东电东称，正采取多种措施，防止污水漏入附近海湾。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。