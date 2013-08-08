福岛核电站日排放300吨辐射水 日本政府介入

路透东京8月7日（记者 Mari Saito/Antoni Slodkowski） - 日本官员周三称，每天有300吨高辐射水从福岛核电站排出；首相安倍晋三要求政府介入，帮助进行清理。

这意味着福岛核电站运营商东京电力(9501.T)在核事故发生两年半以后仍无法控制灾难的规模。东京电力近期才承认核电站存在辐射水泄漏问题。

安倍称，福岛第一核电站核污水是“紧急问题”，并首次要求政府介入，帮助东京电力解决危机。

按照福岛核电站目前泄漏污水的速度，一个星期就能填满一个奥林匹克游泳池。污水流入太平洋，尚不清楚威胁有多大。

早在今年1月，东京电力就在福岛核电站内一个港口里的鱼身上发现了高水平的放射性物质。当地的渔民和独立研究员已经怀疑辐射水泄漏，但东京电力予以否认。

福岛渔业联盟主席Tetsu Nozaki表示，他从媒体报道中才听说了最新的渗漏程度预估。

环保组织绿色和平称，东京电力“急切地掩盖泄漏”，并敦促日本找国际专家帮忙寻求解决办法。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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