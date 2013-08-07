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亚洲 | 2013年 8月 7日 星期三 10:31 BJT

日本政经：首相安倍晋三将命令政府加强对福岛核电站的应对措施

路透东京8月7日 - 日本政府官员周三表示，首相安倍晋三准备命令政府加强对福岛核反应堆的积水和漏水问题的应对措施。经济产业省此前寻求获得预算资金，以便解决上述问题。

此举表明日本政府可能动用公共资金来支持东京电力 ，后者正极力遏制福岛第一核电站状况恶化。该核电站位于东京东北方向220公里处。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)

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