福岛二号反应堆附近港湾铯辐射水平骤升

路透东京10月10日 - 日本东京电力公司周四表示，福岛第一核电站二号反应堆外海水的辐射水平本周飙升至两年来的最高水平。

周三该辐射水平达到上日的逾13倍，也是自2011年末以来的高点。

2011年3月，日本发生的强震和海啸重创福岛第一核电站，造成三个核反应堆泄漏和氢气爆炸。

作为核电站的运营商，东京电力公司竭力控制核电站内放射性冷却水数量。

周三，一名员工因操作失误释放出七吨高放射性水。

事故令该核电站危机雪上加霜，也令东电实施清理任务的能力遭受质疑。外界普遍预期，善后清理工作将持续数十年。

东电表示，受损的二号反应堆外海水的铯134和铯137的总数值飙升至每升1,200贝克勒尔，是周二水平的逾13倍。

在反应堆建筑外的护堤内，铯134的水平是每升370贝克勒尔，而铯137是每升830贝克勒尔。

东电发言人称，二号反应堆建筑物附近的施工活动造成了海水辐射水平骤升。

工人使用化学药剂加固福岛核反应堆建筑外的土壤，以防止受污染水流入海洋。该发言人称，注入化学药剂的压力将一些被严重污染的土壤挤入海湾。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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