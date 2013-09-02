福岛核电站蓄水池附近辐射水平飙升

路透东京9月1日(记者 Tetsushi Kajimoto) - 东京电力公司周日表示，日本福岛核电站存放高放射性废水的蓄水池附近辐射水平陡增十几倍。

东京电力称，周六在一蓄水池底部附近测得的辐射水平高达每小时1800毫西弗。这一辐射水平足以使受辐射者在四小时内死亡。

8月22日，同一个蓄水池附近测得的辐射水平为每小时100毫西弗。根据日本法律，核工业工作人员每年可以接触的最高核辐射量为50毫西弗。

东京电力上月披露称，该蓄水池内的水正在发生泄漏。日本核监管机构随后将福岛核泄漏警戒提高至3级。

该蓄水池未发现新的污水泄漏，但东电发言人称，连接附近另外两座蓄水池的管道出现泄漏。

这名发言人称：“我们还未证实蓄水池发生的最新泄漏，池内水的高度没有变化。我们正在调查泄露原因。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。