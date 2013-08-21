日本福岛核污水泄漏事件级别上调至三级

8月9日拍到的在福岛核电站附近修建海滩堤坝拦住核污水工地的鸟瞰图。 REUTERS/Kyodo

路透东京8月21日 - 日本按照国际核事件分级表（INES），将福岛核电站近期出现的核污水泄漏事件级别提高至三级或“严重事件”级别，凸显日本对此事的危机感加重。

东京电力周二称，福岛核电站一个蓄水池正在泄漏放射性物质含量很高的污水。这是福岛核事故发生以来清理工作面临的最严重挫折。

根据日本原子能管制委员会（NRA）网站周三发布的文件，该机构将核污水泄漏评定为三级事故，按照INES标准属于一起“严重事故”。

该委员会发言人通过电话对路透称，核污水泄漏之前被评定为一级“反常”事故，但委员会周三开会后正式提高为三级事故。

该委员会文件称：“从泄漏污水的量和浓度看……评定为三级事故是适当的。”

2011年3月发生的福岛第一核电站事故被定为七级事故。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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