福岛核电站一反应堆所处建筑物冒出蒸汽

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京7月18日 - 福岛核电站运营商东京电力 周四称，福岛第一核电站一个反应堆所处的被毁建筑物冒出蒸汽。
东京电力指出，核电站附近核辐射水平没有变化，正在调查冒出蒸汽的原因。
“我们认为可能是雨水进入反应堆所处的建筑物内，并落在了炎热的主要容器上，随后变成了水蒸气蒸发出来，”东京电力发言人Maymi Yoshida说道，并表示公司仍在进行调查。
每个反应堆都由一个主要容器包围，容器由4至8英寸厚的加强钢板制成，是防止反应堆核辐射泄露的最重要保障。
一名拍摄被毁建筑物并准备清除碎石的外包人员发现了蒸汽冒出，时间为当地时间上午8点20分（0520 GMT）。Yoshida称，大约两个小时以后，仍能看到蒸汽冒出。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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