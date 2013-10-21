东电低估降雨量 福岛核污水外溢

路透东京10月21日 - 日本东京电力(9501.T)称，因低估降雨量加上未能尽快抽出积水，高放射性污水漫过隔离区进入福岛第一核电站。

福岛核事故发生后，东电一直在设法控制该电站的放射性污水。

每天处理数百吨流过福岛第一核电站的放射性地下污水，让东电和日本政府颇感头疼的难题，外界因此对首相安倍晋三关于福岛污水“处于控制中”的承诺表示怀疑。

东电称，经历周日大雨天气后，含高浓度放射性锶的污水从福岛第一核电站蓄水罐群周围的隔离区溢出。

该公司称原计划将积水抽到空蓄水罐中以检查辐射水平，若未受污将会排入海中。但降雨量却超过了该公司的预估。

“我们的排水量赶不上降雨量。最终，积水从一些隔离区溢出，”东电发言人Yoshikazu Nagai说。他指出，公司原定计划是应对周日30-40毫米的降雨量，但傍晚时的降雨量就达到100毫米左右。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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