福岛核电站辐射值飙升

G7外长举行年会 料敦促美国澄清对叙利亚的立场
路透意大利卢卡4月10日 - 七国集团(G7)外长周一将举行年会，欧洲与日本料在会中寻求美国对一系列问题清楚表态，尤其是叙利亚问题。
路透东京9月4日 - 日本核监管机构称，福岛第一核电站储水槽附近的辐射值激增逾20%，达到新高。这再度令人质疑福岛核电站清理工作的进展。
日本原子能规制委员会称，福岛第一核电站辐射值最高达到2,200毫西弗，远远高于周末时的1,800毫西弗。人类若不加防护地曝露在如此高的辐射下，数小时足以致死。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。