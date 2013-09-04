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亚洲 | 2013年 9月 4日 星期三 09:17 BJT

福岛核电站辐射值飙升

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京9月4日 - 日本核监管机构称，福岛第一核电站储水槽附近的辐射值激增逾20%，达到新高。这再度令人质疑福岛核电站清理工作的进展。

日本原子能规制委员会称，福岛第一核电站辐射值最高达到2,200毫西弗，远远高于周末时的1,800毫西弗。人类若不加防护地曝露在如此高的辐射下，数小时足以致死。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳
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