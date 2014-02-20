日本福岛核电站泄漏100吨高放射性核污水

美国国会协商达成协议 将为联邦政府提供资金至9月底--报载
路透华盛顿4月30日 - 华盛顿邮报援引国会幕僚的话报道称，美国国会谈判代表已就支出达成一项两党协议，以使联邦政府直到9月30日本财年结束前仍有资金可支用。
路透东京1月20日（记者 Mari Saito） -日本东京电力(9501.T)周四称，福岛第一核电的一个储蓄罐泄漏100吨高放射性核污水，为去年8月以来最严重的泄漏事故。
东电对记者称，最新泄漏的核污水不太可能流入海洋。
“我们正在采取各种措施，我们对此类泄漏引起公众担忧表示道歉，”东电发言人Masayuki Ono说。
“由于（发生泄漏的）储蓄罐区域没有排水系统，（泄漏的）核污水不太可能流入海洋。”
该公司称，他们在周三夜里发现一个大的储蓄罐往外溢水，此前一个阀门因疏忽未关，导致太多核污水流入一个单独的储蓄区。
泄漏的核污水通过储蓄罐边上的排水管流出，由一名在距海洋约700米左右处巡逻的工人发现。
初步检测发现，泄漏的核污水中β射线读值为每升2.3亿贝克勒尔，当中含有锶90。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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