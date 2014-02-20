日本福岛核电站泄漏100吨高放射性核污水

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京2月20日 - 日本东京电力 周四称，福岛第一核电的一个储蓄罐泄漏100吨高放射性核污水，为去年8月以来最严重的泄漏事故。

东电对记者称，最新泄漏的核污水不太可能流入海洋。

“我们正在采取各种措施，我们对此类泄漏引起公众担忧表示道歉，”东电发言人Masayuki Ono说。

“由于（发生泄漏的）储蓄罐区域没有排水系统，（泄漏的）核污水不太可能流入海洋。”

该公司称，他们在周三夜里发现一个大的储蓄罐往外溢水，此前一个阀门因疏忽未关，导致太多核污水流入一个单独的储蓄区。

泄漏的核污水通过储蓄罐边上的排水管流出，由一名在距海洋约700米左右处巡逻的工人发现。

初步检测发现，泄漏的核污水中β射线读值为每升2.3亿贝克勒尔，当中含有锶90。（完）