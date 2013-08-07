日官员称福岛核污水过去两年一直在外泄

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透东京8月7日 - 日本经济产业省一位官员周三对记者称，该国政府认为福岛核电站放射性污水过去两年一直在向太平洋泄露。
该官员早些时候称，估计每天有300吨污水从福岛核电站向太平洋泄露。
日本首相安倍晋三同一天要求政府加大努力，控制放射性污水外泄。
安倍要求经济产业省采取紧急措施应对局势，确保东京电力(9501.T)采取适当措施清理污水。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。