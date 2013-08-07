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时事要闻 | 2013年 8月 7日 星期三 17:45 BJT

日官员称福岛核污水过去两年一直在外泄

路透东京8月7日 - 日本经济产业省一位官员周三对记者称，该国政府认为福岛核电站放射性污水过去两年一直在向太平洋泄露。

该官员早些时候称，估计每天有300吨污水从福岛核电站向太平洋泄露。

日本首相安倍晋三同一天要求政府加大努力，控制放射性污水外泄。

安倍要求经济产业省采取紧急措施应对局势，确保东京电力(9501.T)采取适当措施清理污水。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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