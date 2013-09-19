日本当局曾回避应对福岛核污水建议--备忘录

路透东京9月19日（记者 Mari Saito） - 美国专家早在两年前就建议日本当局立即采取措施防止地下水污染，但后者决定不依建议采取行动。如今，日本当局则为控制福岛核污水泄漏而焦头烂额。

根据参与讨论的两位官员及政府和东京电力的文件，福岛核电站事故发生仅两个月后，专家就向政府官员提出了应对建议的备忘录，但备忘录却被搁置。

东电成功地游说阻止了修建隔离墙的提议，原因是相关成本可能引发公司破产揣测。

过去一个月，福岛核电站污水外泄问题变得日益严峻，首相安倍晋三政府已承诺动用约4.7亿美元来控制污水泄漏。

美国核管理委员会（NRC）于2011年3月至2012年初驻东京的代表Charles Casto称，早在2011年4月，专家就对需要修建隔离墙封阻地下水一事开始讨论。

“对我们来说，很明显有大量地下水渗入（福岛）核电厂，我们也将此事告知了日本政府，”他说道。

“但在当时，他们不相信有大量地下水渗入电厂。”

东电2011年6月提交给日本官员的备忘录称，修建隔离墙的成本存在影响投资者信心的风险。

该公司在备忘录中呼吁政府不要宣布修建隔离墙，而与东电合作的日本官员和美国专家却认为最好是修建隔离墙。

路透看到了这份备忘录的副本，东电也对其真实性予以了证实。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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