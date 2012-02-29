日核灾调查委员会曝光“最坏打算”

路透东京2月28日电（记者 Shinichi Saoshiro）---最新调查报告显示，去年3月日本强震及海啸引发福岛核事故後，时任首相菅直人担心由此引发恶性连锁反应、导致千万人逃离东京，并下令福岛第一核电站工作人员留守。

一家民间智库成立的小组调查报告显示，去年核灾发生约三天后，菅直人及其幕僚开始探讨可能危及日本存亡的最坏可能。

报告称，当时一机组建筑物发生氢爆炸後，官员们担心另一受损反应堆储存的大量乏燃料棒可能熔毁并泄漏放射性物质。

时任官房长官枝野幸男告诉该调查小组，当时在危机最严重的时候，他担心会发生恶性连锁反应，即福岛第一核电站、第二核电站以及东海核电站统统失控，从而危及首都东京。

菅直人当时处理危机的方式饱受诟病，包括他在核灾次日早晨乘直升机赴福岛视察灾情。一些批评人士认为，菅直人此举是福岛核电站运营商--东京电力贻误时机的原因之一。菅直人去年9月辞去首相职务。

现年65岁的菅直人本月接受路透采访时称，危机失控、导致东京人口大撤离的噩梦一直缠绕着他。

事故发生後，有媒体报导称东电曾威胁要从核电站撤离工作人员，但菅直人下令留守。

该调查小组负责人北泽宏一（Koichi Kitazawa）在报告发布前对路透表示：“现在东电的说法是，没有要求全部撤离，只是要求撤走部分工作人员。真相可能永远不得而知，但结果是，东电留下了50名员工……最坏的情况没有发生。”

至于当时有多少员工是自愿留守的，仍是难解之谜。

“当时可能是对全职员工下达了留守命令。我们最终也许能知道哪些人是自愿留下的，但我们调查得来的印象是，他们被下达了‘封口令’。”

这个六人调查小组是针对去年核灾的多个调查小组之一，他们从去年9月起，与超过300人进行了交谈，当中包括菅直人、时任经济产业大臣海江田万里和枝野幸男等。

当时菅直人政府、东电与核监管机构均遭抨击，“罪状”包括反应混乱、危机早期未对公众如实说明严重程度、损害公众对政府信任等。

枝野幸男周二承认，在去年3月14-15日左右，他曾经作过最坏打算。他在新闻发布会上说：“我当时有强烈的危机感，担心在某些情况下，可能会发生最坏的情形。”

他说：“我掌握的所有信息都与大家分享了。但回想当时，我并非专家，所以不能不负责任地谈论我的个人印象，以及我的危机感。我向公众传递的，是政府、政府机构和专家的评估与决定。”

该小组称，现在看来菅直人当时一些令人费解的行为，是由於他认为东电准备放弃该核电站，而事态可能失去控制。

北泽宏一说：“考虑到当时的最坏打算，我们开始能理解菅直人的一些做法了，尽管当初确实令人费解。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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