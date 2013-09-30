调查：日本基金经理9月增加对亚洲与美国股票的投资比重

* 美联储维持刺激政策的决定提高了亚洲股票的投资比重

* 日本债券的投资比重下降

路透东京9月30日 - 一项路透调查显示，日本基金经理9月增加了对亚洲和美国市场的资产配置，因为美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定维持宽松货币政策不变后，预计市场流动性将保持充盈。

此次调查在9月17日至25日间进行，访问了八家日本基金公司。调查结果还显示，基金经理对债券的资产配置比例降至16个月低点，说明投资者把美联储维持刺激政策不变的决定，视为可以买入高风险资产的信号。

基金经理将总体股票投资配比从8月的43.0%提高至16个月高点44.0%，并将亚洲股票投资配比从5.6%提高至7.4%。

他们9月将债券投资配比从上月的50.4%下调至2012年5月来最低水准48.9%。

“业绩强劲的公司股票将持续吸引买盘，我们可以预期全球股指交投区间将提高，虽然升幅可能温和，”一日本资产管理公司的基金经理说，因公司政策这名基金经理拒绝署名。

“我们预计债券收益率将偏向高端(因美联储即将开始缩减刺激规模)。不过债券市场将保持平静，因预计美联储在缩减购债时会采取温和做法。”

美联储上周表示将在调整购债步伐前等待经济增长进一步走稳的证据。

市场此前广泛预期美联储将在本月至少缩减100亿美元的购债规模。

但是，在美联储意外宣布暂不缩减购债后，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跳涨2.3%至四个月高点。

受访经理人也在投资组合中将美股和加拿大股票配比从33.1%提高至34.1%，将欧洲股票配比从11.5%削减至8.8%。

日本股票配比本月仍持平在37.0%。

日经指数.N225今年已经大涨逾40%，因决策者推进一系列货币、财政和经济结构改革措施，以提振日本经济摆脱15年之久的通胀。

**减持日本债券**

债券投资组合中，日本配比从月8的36.5%降至35.9%，因基金经理人预期在通胀料难达到日本央行目标的情况下，央行将维持刺激政策。

“虽然日本消费者物价指数显示稳步上扬，但是仅限于某些产业上涨，受日圆贬值导致进口成本上升的影响。”明治安田生命经济师小玉佑一说。“现在还没见到物价全线上涨的迹象。”

指标10年期日本公债收益率本月初跌至0.665%的四个半月低点。

“由于日本央行购债计划短期内不会结束，债市可能不太会有波动。日本的长期收益率可能一直保持低位到明年。”小玉佑一说。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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