调查：日本基金经理3月调高整体股票配比 但增幅缩小

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京3月31日 - 日本基金经理3月调高整体股票配比，但步伐放缓，因担忧“特朗普交易”可能正在消退。
3月21-27日对五家设在日本的基金经理进行的这次调查显示，受访者平均打算把模型投资组合中的股票配比提高至38.7%，高于2月时的38.5%。
股票方面，受访者3月维持北美股票配比在28.0%不变，但将日本股票配比从2月的46.1%调降至43.8%。他们将欧元区股票配比从11.0%下调到8.3%，并维持亚洲股票配比在6.7%不变。
道琼工业指数.DJI在3月初创下纪录高位，但本周大跌至六周低点，因美国总统特朗普未能成功推行一项关键的医保议案，令人对政府施行财政刺激措施的能力产生怀疑。日股日经指数.N225也从本月初的15个月高位大幅回撤。
美国股市自去年11月大选以来的涨势，主要是因为市场寄望特朗普有关减税、放松金融监管并增加基建支出的承诺将能够提振美国经济。
“围绕特朗普政府推进政策措施能力的质疑不太可能轻易就消除，美国股市料将在一段时间内维持调整态势，”明治安田生命首席经济分析师小玉佑一表示。
“但是，股市在进入夏季前可能出现另一波涨势，因为届时外界对特朗普提议的财政政策举措的期望有可能重燃。”
受访者3月略微上调整体债市投资占比，从2月的55.0%上调至55.1%。
他们3月对北美债券持仓从2月的28.4%提高至35.1%，因本月美债大幅上扬。本月中美联储加息，但没有达到外界对年内剩余时间将加快收紧政策的高预期，此后美国公债价格稳步上扬。
受访者3月对日本公债的配比持平在38.4%，对欧元区债券配比则由18.5%降至16.8%。(完)
(编译 张涛/艾茂林/王兴亚/李爽 审校 龚芳/王丽鑫/李春喜)
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