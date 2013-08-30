调查：日本基金经理8月调降亚股投资比重

* 对美联储退出QE的担心打压亚洲股市

* 随着经济回升，对欧洲的债券投资比重增加

路透东京8月30日 - 路透调查周五显示，日本基金经理8月削减股市、主要是亚洲股市的投资比重，因担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激规模可能导致更多资本流出新兴国家。

此次调查在8月19-23日间进行，访问了八家日本基金公司，结果显示经理人对欧债的投资比重升至10个月高点，因最近的数据显示，欧元区和英国经济正摆脱衰退。

经理人8月对股票的投资配比由上月的43.7%减至43.0%，且对亚股的投资比重降至四年低点5.6%，7月为6.1%。

此外，现金的持有比重升至四个月高点4.1%，7月为3.9%。对房地产和另类资产的投资比例基本没有变化。

“美联储缩减刺激举措可能利好美国经济，但未必有利全球经济，尤其是由于资金流出新兴市场，”日本一资产管理公司的基金经理表示。其因公司规定而拒绝具名。

针对美联储将削减每月850亿美元购债计划的想法，全球市场已努力作出相应调整，这打压了亚洲及其他地区新兴国家资产。这些新兴国家担心廉价资金政策结束将逆转资本流动趋势。

印尼、印度股市均大跌，同时其货币亦跌至数年低位。这两个国家均需要资本流入来填补收支缺口。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS周三跌至七周低点。

基金经理8月将日股投资配比由7月的36.8%略微提升至37.0%，达到一年高位。

“对政府经济成长策略的预期等因素可能提振日股，但涨幅或受限，因为估值已经不低，”明治安田生命首席经济师小玉佑一表示。

“若新兴市场股市进一步下跌，可能也不利日股。”

日经指数.N225自5月触及五年半高点以来已经下跌约15%，受到对美联储缩减购债和中国经济放缓的忧虑拖累。即便如此，该指数今年迄今仍上涨了30%。

**欧洲债券配比上升**

由于经济呈现增长迹象，对英国债券的配比从7月的6.7%升至6.9%，而欧洲债券配比从7月的21.8%升至22.2%。数据显示，英国第二季经济增长好于预期。

德国数据也证实经济在第二季强劲增长。

“由于经济复苏，以及美联储将缩减月度购债规模的预期，全球市场的收益率正在上升，”明治安田生命经济师小玉佑一表示。

不过，资产经理人将加拿大和美国债券的配比从7月的27.9%小幅降低至八个月低点26.9%，因为美国长债收益率触及两年高点。

本月稍早，美国10年期公债收益率触及2.94%，为2011年7月以来最高。随着收益率上升，很多投资者沽出债券后转为观望，因为他们预期在9月17-18日至关重要的美联储会议之前，市场波动将会加剧。该会议可能作出何时开始缩减购债的决定。(完)

(编译 朱晓军；; 审校 隋芬)

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