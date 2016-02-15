焦点：日本政府准备推动G7联手平抑市场动荡--消息

路透东京2月15日 - 多位政府消息人士指出，日本政府准备要求其他七国集团(G7)伙伴扩大合作以缓解市场不安，但可能很难得出能够明显恢复全球市场信心的对策。

下周20国集团(G20)财经首长将在中国上海举行会议，市场益发臆测，全球主要经济体，特别是G7国家，可能会提出一项协力政策回应，应对全球市场动荡及经济成长放缓局面。这有可能包括干预汇率。

尽管G7官员可能同意发表联合声明，对市场过度剧烈震荡提出警告，但日本政府消息人士表示，若是要以全球联合回应，提出稳定市场信心的更具体措施，G7可能很难达成共识。

一些日本官员不太相信干预汇市能够有效阻止日圆升值，日圆升势是受到一波全球避险潮的推动，而引发避险潮的原因，并不在日本官员的控制能力内。

“在全球性厌恶风险气氛下，我怀疑独力干预汇率这类的权宜之计能否奏效。”一位直接了解汇率政策讨论的政府消息人士说道。

“对于G20决策者而言，重要的是要传递出正面讯息，以驱散在全球市场到处扩散的负面人气。”该消息人士对路透表示。

围绕中国经济放缓和欧洲银行业问题的担忧，已经让全球股市受创。受避险买盘支撑的日圆涨势则损及日股，可能损害安倍经济学所创造的财富效应。

首相安倍晋三和财务大臣麻生太郎已经对投资者过度推升日圆的情况提高了口头警告分贝，称政府将采取“必要行动”来遏制日圆过度波动。

政府官员表示，日本政府准备与G7国家合作向市场表明，G7正在密切监视市场发展。官员还称，如果市场震荡在峰会前加剧的话，他们甚至可能在上海G20峰会召开前发出紧急声明。

“考虑到G20会议前的种种市场发展情况，我们不排除采取任何举措。”当被问及G20协调回应的可能性时，一位消息人士说道。

但除了通过G7或G20声明进行口头安抚之外，日本政界对于可以采取哪些措施并无共识。

各国央行已经准备以紧急流动资金应付突然发生的资金短缺。但政府消息人士称，G20国家协调一致采取财政及货币刺激措施看来不太可能实现，因许多发达经济体的政策选项已经无多。

这只剩下了汇率干预或口头干预，以削弱汇率，这是可以刺激成长的所剩无几选项之一。

但部分官员称，日本要进行干预可能难以获得美国及欧洲对等单位的同意，日本央行决定采行负利率已然引发“货币贬值战争”的疑虑。

一熟知外交界有关汇率政策讨论的高阶官员表示，“对于日本如何成功说服其他G7伙伴其有进行干预的需求，我抱持怀疑的态度。”

“我认为很难进行单边干预。”(完)