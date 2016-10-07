日本官员称G20财经首长讨论全球风险与超宽松货币政策影响

路透华盛顿10月6日 - 日本财务省财务官浅川雅嗣周四表示，来自全球主要经济体的财政首长对全球经济风险，以及超宽松货币政策对银行获利的影响进行了讨论。

浅川雅嗣表示，在华盛顿举行的20国集团(G20)会议并未讨论汇率、英国退欧决定的影响，以及德意志银行的财务状况。

“英国退欧(对全球经济)的冲击，必须以中长期的观点来看，”被问及英镑近期重挫时，他对记者如此表示。

浅川雅嗣表示，疲弱的全球贸易及采取大胆举措促进投资的必要性，是G20工作晚宴的重要议题，部分财经首长对保护主义氛围日渐浓厚可能损及贸易表示忧心。

“普遍的理解是全球经济持续温和成长，但存在包括政治因素在内的诸多风险，”他表示。

浅川雅嗣代表日本财务大臣麻生太郎参加这场G20晚宴，麻生因参与日本国会预算讨论而不克出席。会后并未发表公报。

对于欧洲银行业健康状况的担忧、全球经济持续低增长以及英国退欧引发的市场波动，给这次在国际货币基金组织(IMF)和世界银行会议间隙举行的G20会议蒙上阴影。

因担心英国退欧进程可能混乱不堪，英镑在周五交投清淡的亚洲盘触及31年低点。

德意志银行的财务困境令担忧加剧。IMF敦促德意志银行改革其业务模式，并称与其它全球性银行相比，该行对金融系统构成更大的潜在风险。

IMF还敦促各国通过更多的使用财政和结构性政策来提振经济，以解决对于超宽松货币政策过度依赖的情况。

浅川雅嗣称，G2O国家财经首长对发达经济体采用的超宽松货币政策的利弊进行了讨论，其中有些人指出非常低的借贷成本会侵蚀银行的获利。

他还称，各方还对将银行获利低是否只归咎于超宽松货币政策进行了一些讨论。(完)