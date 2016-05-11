日本将在G7峰会上公布遏制逃税行为的行动计划--消息人士

路透东京5月11日 - 政府消息人士称，继巴拿马文件导致一些世界名流要人的逃税方案泄露后，日本将在本月稍晚的七国集团(G7)领导人峰会上公布一项旨在遏制逃税行为的行动计划。

上述直接了解情况的消息人士称，一位日本政府官员周四将在英国首相卡梅伦主持的反腐败峰会上就上述计划作一个提前介绍。

上述消息人士称，日本将在5月26-27日主持召开G7会议时给出更多关于打击逃税行为的细节。由于未经授权向媒体发表讲话，上述消息人士要求匿名。

继巴拿马律所Mossack Fonseca超过1,150万份文件遭泄露后，世界各国政府都开始针对富有的政要以及商界领导人可能存在金融不法行为展开调查。(完)