日本将在G7峰会上公布遏制逃税行为的行动计划--消息人士

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京5月11日 - 政府消息人士称，继巴拿马文件导致一些世界名流要人的逃税方案泄露后，日本将在本月稍晚的七国集团(G7)领导人峰会上公布一项旨在遏制逃税行为的行动计划。
上述直接了解情况的消息人士称，一位日本政府官员周四将在英国首相卡梅伦主持的反腐败峰会上就上述计划作一个提前介绍。
上述消息人士称，日本将在5月26-27日主持召开G7会议时给出更多关于打击逃税行为的细节。由于未经授权向媒体发表讲话，上述消息人士要求匿名。
继巴拿马律所Mossack Fonseca超过1,150万份文件遭泄露后，世界各国政府都开始针对富有的政要以及商界领导人可能存在金融不法行为展开调查。(完)
(编译 孙国玉；审校 艾茂林)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。