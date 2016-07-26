日本2020财年GDP增至600万亿日圆的目标恐难达成--政府预估

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京7月26日 - 日本政府周二公布的预估值显示，如果经济增速持续疲软，即使到了2024财年，日本仍将无法达到2020财年名义国内生产总值(GDP)600万亿日圆(5.7万亿美元)的目标。
日本内阁府指出，假设维持目前增速，目前预估2020财年(2020年4月开始)名义GDP为551万亿日圆。
内阁府称，预估值是假设中长期实质经济增速为1%或更低，但并未算进预计今年秋季推出的大型刺激方案。
预估值已提交给日本经济和财政政策委员会(CEFP)。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李爽)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。