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国际财经 | 2016年 7月 26日 星期二 11:01 BJT

日本2020财年GDP增至600万亿日圆的目标恐难达成--政府预估

路透东京7月26日 - 日本政府周二公布的预估值显示，如果经济增速持续疲软，即使到了2024财年，日本仍将无法达到2020财年名义国内生产总值(GDP)600万亿日圆(5.7万亿美元)的目标。

日本内阁府指出，假设维持目前增速，目前预估2020财年(2020年4月开始)名义GDP为551万亿日圆。

内阁府称，预估值是假设中长期实质经济增速为1%或更低，但并未算进预计今年秋季推出的大型刺激方案。

预估值已提交给日本经济和财政政策委员会(CEFP)。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李爽)

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