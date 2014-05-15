焦点：日本第一季GDP增速为两年多最快

* 第一季GDP环比年率为成长5.9%，预期为增长4.2%

* 消费税上调前，消费给经济成长带来支撑

* 资本支出创两年多最快增速

* 关注消费税上调后经济复苏步伐

路透东京5月15日 -日本1-3月当季经济增长为两年多来最快，因消费者纷纷赶在消费税上调前购物支出，而且企业投资上升，表明对未来经济成长前景抱有信心。

第一季国内生产总值(GDP)环比年率为成长5.9%，远好于路透调查中分析师预估的增长4.2%。

这是自2011年第三季增长10.8%以来的最快增速，当时日本经济正从2011年大地震和核事故的影响中复苏。

资本支出亦创两年多来最快增速，表明经济可能会很快从预期中因消费税上调导致消费者支出放缓的冲击中复苏，因企业投资会带动就业岗位的增加和薪资提高。

NLI基础研究所资深分析师齐藤太郎表示：“我们预计经济在4-6月当季年率萎缩约5%，但7-9月当季可能成长约2%。”

“经济料在暂时回落后，恢复温和增长，基本符合日本央行的预期。从经济成长和物价上升方面来看，很难认为日本央行将放松政策。”

日本经济增速远远超过美国。美国1-3月当季经济成长年率仅为0.1%，因冬季严寒天气损及企业投资和出口。

数据还显示，日本经济连续第六个季度增长，这可能缓解对于4月1日消费税上调后需求情况的担忧。

日本第一季经济较前季增长1.5%，高于预估中值成长1.0%。

第一季民间消费增长2.1%，为1997年1-3月以来最快增速，且与分析师预估一致。民间消费在日本经济中占约60%的比重。

这追平了上次见于1997年第一季时的高位，也就是消费税上次上调之前。

而向来是经济复苏薄弱环节的资本支出则增长4.9%，是分析师预估2.1%增幅的两倍多，且为2011年10-12月以来最大增幅，因企业把增加的获利投入厂房及设备。

外部需求因素虽令季度增长率抹去0.3个百分点，但分析师原先预估其将使成长率减少0.4个百分点。

部分分析师认为，如果出口继续乏力，日本央行可能最快在7月就得扩大购买公债和其他资产的刺激措施。(完)

(编译 许娜/杜明霞/李婷仪 审校 李爽/李春喜/王翔琼/石冠兰)

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