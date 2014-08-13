焦点：日本第二季GDP环比年率萎缩6.8% 增税影响超过预期

路透东京8月13日 - 日本4-6月当季经济创下2011年3月地震和海啸以来的最大萎缩幅度，消费税上调严重打击到家庭支出，让人担心经济即使有反弹，恐怕也难以持续稳健复苏。

虽然此项疲弱数据料不会动摇日本央行对经济可挺过消费税冲击的信心，但如果出口和消费长期维持疲态，将加大日本央行进一步放松政策的压力。

内阁府周三数据显示，日本第二季经济环比年率为萎缩6.8%，跌幅小于分析师预估的萎缩7.1%。此前日本第一季GDP成长6.1%，因当时消费者纷纷赶在消费税上调之前大举采购。

政府对该数据并不感到紧张，经济财政大臣甘利明在一份声明中表示，“第二季的月度数据中，电子产品和百货商店的销售在4月大幅下滑后上升。”

“就业市场也稳步改善。把这些表现考虑在内，日本经济继续呈现温和复苏的趋势，而且消费税上调的影响在减退。”

第二季GDP环比年率的萎缩幅度为2011年第一季以来最大，当年3月日本遭遇地震和海啸重创。

第二季GDP较前季萎缩1.7%，幅度小于市场预估中值的萎缩1.8%。

农林中金总合研究所经济分析师南武志表示，7-9月当季经济成长环比年率将反弹至5%左右，因夏季奖金将支持民间消费，而且已经祭出的政府刺激举措也将扶助支持公共工程。

“该央行继续聚焦于物价，考虑到物价可能将低于目标水准，央行可能在10月审议经济前景时再度放松政策。”

占据经济60%比重的民间消费下滑5.0%，降幅超出市场分析师的预估中值4.3%，因为4月消费税上调带来冲击。

作为经济主要推动力的出口显示出从近期低迷状态中复苏的迹象。外部需求为经济增长率贡献了1.1个百分点，第一季则为负0.2个百分点。

日本央行自去年4月密集出台经济刺激举措以来，一直维持货币政策稳定。央行去年承诺将通过购买资产令基础货币规模扩大一倍，从而在大约两年内推动通胀率升至2%。

央行总裁黑田东彦此前多次表示，如果4-6月经济活动萎缩，他不会感到意外或困扰，因为这基本上是由于需求在加税前大增后的回落。他表示，随着就业市场趋紧推动薪资增长并支撑家庭支出，经济增长将在第三季反弹。

因此央行认为近期内无需扩大货币刺激。不过一些审议委员对前景的看法不像黑田东彦那么乐观；他们警告称，由于备受期待的出口回暖推迟出现，7-9月的反弹力道可能弱于预期。

日本6月出口意外连续第二个月下滑，产出则以2011年3月大地震以来的最快速度下降，迫使央行上周下修对出口和产出的评估。(完)

(编译 李婷仪/李爽/徐文焰；审校 白云/张若琪/许娜)

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